В Минздраве уверены, что продажа пива на стадионах угрожает безопасности

Это может создать угрозу не только самим любителям выпить на матче, но и другим людям — сотрудникам стадионов, спортсменам и зрителям.

В пресс-службе Минздрава РФ выразили мнение, что продажа и потребление пива на спортобъектах увеличит риск противоправного поведения болельщиков и создаст угрозу общественной безопасности. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

— Учитывая, что во время матчей эмоциональный фон болельщиков достаточно высок, разрешение продажи и потребления пива во время их проведения может спровоцировать негативное девиантное поведение и быть причиной правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, — отметили в Минздраве РФ.

В ведомстве указали, что это создаст угрозу не только самим любителям выпить на матче, но и другим людям — сотрудникам стадионов, спортсменам и зрителям.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что с момента принятия концепции реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года, в рамках которой появился запрет на продажу и распитие алкогольной продукции на спортивных объектах, потребление алкоголя в стране снизилось c 16,8 до 10,4 литра в год на душу населения старше 15 лет в период с 2009 по 2016 год. При этом смертность от случайных алкогольных отравлений уменьшилась в два раза.

Как отметили в Минздраве РФ, показатели совершённых в состоянии алкогольного опьянения правонарушений, в том числе представителями различных фанатских движений, остаются высокими.

10 апреля вице-премьер Ольга Голодец сказала, что Россия при разработке изменений в законодательство для разрешения продажи пива на стадионах могла бы гармонизировать "законодательство в отношении проведения публичных мероприятий со странами, показывающими хорошее, здоровое отношение к алкоголю и здоровью граждан".