Ляшко получил штраф за нарушение во время выборов

В ходе голосования 31 марта нардеп заявил, что его ручка голосует "только за него", и показал журналистам заполненный бюллетень.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил административный протокол за то, что во время выборов президента Украины показал журналистам заполненный бюллетень, чем нарушил тайну голосования. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на форуме в Киеве.

— Сейчас более 170 человек, которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией. Административный протокол ему (Ляшко) уже выписан, — сказал он.

По его словам, за три месяца предвыборной кампании было открыто более 300 уголовных дел, восемь из которых уже находятся в суде, выписано более 500 протоколов. Среди фигурантов — народные депутаты, две главы областных администраций и мэры городов, участвовавшие в публичной агитации.

Напомним, 31 марта Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины за собственную кандидатуру, а затем показал журналистам бюллетень. Нарушение было тут же зафиксировано Комитетом избирателей Украины, политику может грозить до трёх лет тюрьмы.