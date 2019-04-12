В ДР Конго из-за лихорадки Эбола погибло уже более 750 человек

— Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигла пика последних восьми месяцев. 9 апреля было подтверждено сразу 18 случаев болезни, а общее число заболевших приблизилось к 1200, информирует Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Федерация обратила внимание на "усугубление вспышки смертельно опасной Эболы" в ДРК и на "ослабление доверия к усилиям по реагированию" на данную болезнь со стороны местного населения. По данным организации, из 10 умерших от Эболы за один день 8 человек просто не пошли к врачам.

На 10 апреля в ДР Конго было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, скончался 751 человек, 354 выздоровели.

По мнению главы сектора здравоохранения и лечения международной федерации Эманюэля Капобьянко, "некоторые из уязвимых общин не верят тем, кто ведёт борьбу с Эболой", и это является "тревожным развитием событий".

Капобьянко отметил большое значение работы с местными вождями и жителями деревень. Он указал, что в провинциях Северное Киву и Итури в противовирусных мероприятиях принимают участие более 700 волонтёров Красного Креста.

Эбола передаётся от животных и распространяется среди людей. Первые её симптомы — внезапная лихорадка, мышечные и головные боли. Затем возникают нарушения функций почек и печени. Нынешняя вспышка болезни в ДРК уже десятая. Согласно исследованиям, речь идёт об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий летальность была от 25 до 90%.

Отметим, что Роспотребнадзор уже предупредил путешествующих россиян о вспышке болезни.