Зеленский: Прекрасные автомобили СБУ меня сопровождают

Кандидат в президенты Украины удивлён, что действующий глава государства пригласил его в студию "1+1", зная, что его нет сейчас в стране.

Шоумен Владимир Зеленский рассказал, что за ним следит Служба безопасности Украины. Он упомянул об этом после того, как действующий президент страны Пётр Порошенко пригласил его принять участие в диалоге в студии телеканала "1+1". Зеленскому это показалось странным.

— Пётр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт, — сказал он по телефону, когда ему позвонили во время эфира телепрограммы.

Зеленский добавил, что у него назначена встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и напомнил, что собирается встретиться с Порошенко на стадионе "Олимпийский" 19 апреля.

Порошенко на это ответил, что его не интересуют передвижения Зеленского. За этим последовала словесная перепалка.