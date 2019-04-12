"Ликуд" ликует — партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле

После подсчёта 100% голосов возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" получает больше всего мест в Кнессете (парламенте). Об этом сообщает государственная радиостанция Kan.

Так, сторонниками премьера будет занято 36 кресел, в то время как у его основного соперника на прошедших парламентских выборах — центристского блока "Кахоль-лаван" под руководством бывшего главы Генштаба Бени Ганца — лишь 35 мандатов.

При этом правые и религиозные силы, из которых Нетаньяху будет формировать новое правительство и коалицию, занимают в парламенте 65 кресел из 120, оппозиция, соответственно, 55.

Ранее Лайф рассказывал, что сразу после окончания голосования и Ганц, и Нетаньяху объявили себя победителями, не дожидаясь результатов.