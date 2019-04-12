В Петербурге завели дело на "Халка", выбившего кулаком стекло в метро

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В Петербурге завели дело на "Халка", выбившего кулаком стекло в метро

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который разбил стекло в вагоне поезда в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Управлением полиции на метрополитене Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого виновника. Это 28-летний местный житель, — поясняется в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина был объявлен в розыск. Лайф публиковал видео, на котором мужчина выбивает стекло голыми руками.

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