В Петербурге завели дело на "Халка", выбившего кулаком стекло в метро

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который разбил стекло в вагоне поезда в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает региональное ГУ МВД РФ.
— Управлением полиции на метрополитене Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого виновника. Это 28-летний местный житель, — поясняется в сообщении.
Ранее стало известно, что мужчина был объявлен в розыск. Лайф публиковал видео, на котором мужчина выбивает стекло голыми руками.
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