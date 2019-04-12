В ВКС РФ рассказали о разработке ЗРС С-500

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, замкомандующего ВКС РФ Юрий Грехов заявил о том, что разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 будет завершена в скором времени.

— Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций, — приводит слова Грехова "Красная звезда".

ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. С-500 может перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолёты, вертолёты и т.д.), а также крылатые ракеты.

С-500 имеет радиус поражения 600 км и сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, движущихся со скоростью до 7 км/с, а также имеет возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам система будет много превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.