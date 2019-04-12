СКР начал проверку после падения лепнины около Московского планетария

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СКР начал проверку после падения лепнины около Московского планетария

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Фото: © РИА Новости/Игорь Катаев

Следствие устанавливает все подробности и причины инцидента, приведшего к травмированию человека.

Следственный комитет России начал проверку инцидента с падением лепнины с фасада дома в центре Москвы, в результате которого пострадала женщина. Об этом информирует региональное управление СК РФ.

— Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам будет принято процессуальное решение, — отметили в надзорном ведомстве.

По данным следователей, вечером 11 апреля с фасада жилого дома по улице Садовой-Кудринской произошло обрушение лепнины, в результате чего пострадала женщина, проходившая мимо. Она доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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