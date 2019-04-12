Космонавт Падалка об инопланетянах: С той стороны к нам никто не стучал

По его мнению, все "необычные явления", наблюдаемые на нашей планете, скорее всего, имеют земное же происхождение.

Российский космонавт Геннадий Падалка, выступая в Российском центре науки и культуры в Париже, не без сожаления признался, что не встречался с инопланетянами во время своего пребывания на Международной космической станции.

— Да, есть экзопланеты, их, наверное, очень много — подобных Земле. Многие ссылаются на нас, на астронавтов, но никто никогда не видел [другие формы жизни]. С той стороны никто не стучал к нам, — сказал он.

Он также добавил, что все "необычные явления", наблюдаемые на нашей планете, скорее всего, имеют земное же происхождение. И заявил, что верит в наличие жизни "где-то" и в то, что земляне — не единственные жители Вселенной.

Накануне, в четверг, в честь Дня космонавтики состоялся вечер с участием Геннадия Падалки — рекордсмена по времени пребывания в космосе. Он рассказал присутствующим о жизни на МКС в условиях невесомости и поделился своими фотографиями и видеозаписями.

Ранее Лайф рассказывал, что Рогозин поздравил россиян с Днём космонавтики.