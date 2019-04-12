В США призвали пересмотреть антироссийскую стратегию

Ряд американских политиков считает, что Вашингтону необходим новый подход к отношениям с Москвой.

Экс-госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в общей статье для Wall Street Journal призвали американского лидера Дональда Трампа пересмотреть свою политику в отношении России.

По мнению специалистов, отношения РФ и США зашли в тупик, а это может привести к опасной конфронтации и применению ядерного оружия. Они уверены, что уровень этой угрозы много превосходит опасность, грозившую миру во времена холодной войны.

Политики заявляют, что Вашингтону необходим новый подход к отношениям с Москвой, так как старый политический курс уже изжил себя, а главную роль в этом процессе должен сыграть американский конгресс.

Эксперты предлагают создать в парламенте двухпартийную группу, которая будет отвечать одновременно за укрепление НАТО и возобновление диалога с РФ. По их словам, именно такой подход в 1980-х позволил добиться улучшения отношений с СССР и уменьшить градус напряжённости, а затем и вовсе привёл к завершению холодной войны.

Также политики призывают президентов Владимира Путина и Дональда Трампа выпустить общую декларацию с осуждением ядерного оружия. По их мнению, такое заявление даст понять всему миру, что, несмотря на напряжённость, страны понимают свою ответственность и необходимость работать ради безопасности мира. Кроме того, подобный шаг может подтолкнуть другие ядерные державы к сокращению арсеналов.

— Нам крайне важно перезапустить отношения с РФ в сферах, где у нас общие фундаментальные интересы, включая то, как сократить зависимость от ядерного оружия, не допустить его попадания в нестабильные руки, предотвратить его применение и в итоге покончить с ним как с угрозой всему миру, — уточняется в статье.

Американские политики также призывают Трампа и Путина продолжать развивать сотрудничество между странами. По их словам, начало было положено в ходе переговоров в Хельсинки, но дальше разговоров ничего не продвинулось.