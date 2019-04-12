В Огайо запретили аборты после появления сердцебиения у плода

По данным врачей, этот момент наступает примерно на пятой неделе беременности. Иногда в это время женщина ещё не знает, что ждёт ребёнка.

В американском штате Огайо вступил в силу закон о запрете делать аборт после того, как у плода появилось сердцебиение. Об этом пишет Detroit Free Press.

По мнению экспертов, соблюдать это правило будет непросто: речь идёт о сроке беременности примерно в пять недель, в это время женщина вообще может ещё не знать, что она в положении.

Кроме того, документ не делает исключений для женщин, забеременевших после изнасилования или инцеста.

Сообщается, что Огайо — уже шестой штат США, где решили ввести такой запрет. Правда, в трёх из них закон позже отменили по решению суда, в четвёртом его вступление в силу отложили, а в пятом ждут решения губернатора.

Об этом законе спорят уже много лет. Впервые ввёл его Рональд Рейган в 1985 году. Потом Билл Клинтон его отменил, Джордж Буш — младший восстановил, при Бараке Обаме он снова не действовал, и, наконец, Дональд Трамп в 2016 году опять запретил аборты на ранних сроках.