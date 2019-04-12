В Великобритании самолёт упал на поле для гольфа, есть погибшие

В Великобритании в городе Саутпорт в графстве Мерсисайд при неизвестных обстоятельствах легкомоторный самолёт упал на поле для гольфа, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По информации правоохранителей, около 19 часов на территорию гольф-клуба Royal Birkdale упал легкомоторный самолёт, после чего сразу загорелся. Пилот погиб на месте, его личность устанавливается.

На место были вызваны кареты скорой помощи и пожарные, полиция перекрыла прилегающие дороги. Началось расследование причин случившегося.