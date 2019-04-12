Сверхдальний морской беспилотник "Сарма" поступит на испытания в 2021 году

Новейший российский сверхдальний подводный беспилотник "Сарма" поступит на испытания в акватории Белого моря в 2021 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов в интервью РИА "Новости".

Он также отметил, что в текущем году будет завершён этап проектирования, а начиная с июля начнётся работа по изготовлению демонстрационной модели, которая должна будет пройти под водой 10 тысяч километров, причём без использования атомного двигателя.

Ранее Лайф рассказывал, что в России для нужд ВМФ началась разработка арктического беспилотника-разведчика.