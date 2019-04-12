Рогозин рассказал о планах создания российской многоразовой ракеты

Она будет называться "Союз-5 Light", и запустить её собираются в 2022 году с Байконура.

В России построят многоразовую ракету-носитель "Союз-5 Light" на базе "Союза-5", сообщил РИА "Новости" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, её планируют запустить с космодрома Байконур в 2022 году.

Рогозин отметил, что это будет коммерческий проект: ракету будут создавать вместе с группой S7.

— Мы хотим перейти к этапу многоразовости. Сейчас это не сделать, но на следующем этапе это можно сделать вместе с ними. Мне кажется, что там есть почва для работы, — заявил он.

Отметим, что "Союз-5" — это ракеты, которые делают, чтобы конкурировать с американскими Falcon 9 и европейскими Ariane 6. Строят их в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек".

Как писал Лайф, "Союз-5" планируют запускать по шесть раз в год.