СМИ назвали дату спуска первой подлодки — носителя "Посейдонов"

Достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания состоятся в течение года.

Атомная подводная лодка спецназначения проекта 09852 "Белгород" — первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

— "Белгород" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду 23 апреля, — приводит агентство слова источника в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания состоятся в течение 2019 года.

По информации источника, в 2020 году состоятся заводские ходовые и государственные испытания подлодки и в конце того же года "Белгород" должен быть передан ВМФ РФ.

Напомним, в Послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что первая подлодка — носитель аппаратов "Посейдон" будет спущена на воду весной 2019 года. До этого российский лидер сообщал об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона".

Ранее эксперты американского журнала The Popular Mechanics оценили "Посейдон", видеозапись с испытаниями которого опубликовало Министерство обороны.