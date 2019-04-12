ФСИН закрыла около 200 "лесных колоний" за шесть лет

Это связано в том числе с тем, что уголовное законодательство предусматривает, что осуждённые должны отбывать наказание по месту жительства или по месту совершения преступления.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ за последние шесть лет закрыла около 200 труднодоступных колоний, заявил первый замглавы ведомства Анатолий Рудый.

Раньше в РФ была традиция размещать учреждения лишения свободы в отдалённых и часто труднодоступных местах, в том числе в лесной местности. По словам Рудого, за последние годы в связи с гуманизацией законодательства произошло снижение "тюремного населения" в России. Также уголовное законодательство предусматривает, что осуждённые должны отбывать наказание по месту жительства или по месту совершения преступления.

— Поэтому мы уходим из отдалённых местностей — Свердловской области, Сибири — и перемещаемся ближе к крупным районным центрам, областным центрам, где родственникам будет проще добираться на свидания к осуждённым, чтобы сохранять семейные связи. Только за шесть последних лет ушло порядка 200 учреждений, они были закрыты, — отметил Рудый в ходе совещания с сотрудниками.

Он добавил, что это облегчает жизнь и сотрудникам колоний, так как в отдалённых учреждениях они часто оторваны от жизни.

— В таких отдалённых учреждениях по большому счёту неизвестно, кто сидит: те, кто был наказан, — отбывают срок и уезжают, а сотрудники там остаются. Поэтому, когда мы уходим из этих мест, нам надо думать, как не оставить там наших людей и их семьи, — подчеркнул Рудый.

Он обратил внимание, что при упразднении учреждений судьба каждого сотрудника должна быть у руководителей на персональном контроле.