ФСИН закрыла около 200 "лесных колоний" за шесть лет

Федеральная служба исполнения наказаний РФ за последние шесть лет закрыла около 200 труднодоступных колоний, заявил первый замглавы ведомства Анатолий Рудый.
Раньше в РФ была традиция размещать учреждения лишения свободы в отдалённых и часто труднодоступных местах, в том числе в лесной местности. По словам Рудого, за последние годы в связи с гуманизацией законодательства произошло снижение "тюремного населения" в России. Также уголовное законодательство предусматривает, что осуждённые должны отбывать наказание по месту жительства или по месту совершения преступления.
— Поэтому мы уходим из отдалённых местностей — Свердловской области, Сибири — и перемещаемся ближе к крупным районным центрам, областным центрам, где родственникам будет проще добираться на свидания к осуждённым, чтобы сохранять семейные связи. Только за шесть последних лет ушло порядка 200 учреждений, они были закрыты, — отметил Рудый в ходе совещания с сотрудниками.
Он добавил, что это облегчает жизнь и сотрудникам колоний, так как в отдалённых учреждениях они часто оторваны от жизни.
— В таких отдалённых учреждениях по большому счёту неизвестно, кто сидит: те, кто был наказан, — отбывают срок и уезжают, а сотрудники там остаются. Поэтому, когда мы уходим из этих мест, нам надо думать, как не оставить там наших людей и их семьи, — подчеркнул Рудый.
Он обратил внимание, что при упразднении учреждений судьба каждого сотрудника должна быть у руководителей на персональном контроле.
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