В администрации Нового Уренгоя объяснили покупку баяна стоимостью 460 тысяч

Местные власти указывают, что наличие в школе цифрового баяна позволит детям лучше изучить возможности профессиональных музыкальных инструментов и повысить мастерство исполнения.

Тендер на закупку цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО) стоимостью 460 тысяч рублей связан с ситуацией на рынке музыкальных инструментов, и крайне необходим для обучения одарённых детей. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Мартынов.

— Необходимость приобретения для школы цифрового баяна возникла давно. На базе детской школы искусств им. С. В. Рахманинова функционирует единственный на Ямале центр одаренных детей. Воспитанники школы обучаются по предпрофессиональным образовательным программам, что предполагает наличие соответствующего материально-технического обеспечения, — приводит его слова агентство URA.RU.

Он также отметил, что решение о покупке было принято после анализа предложений на рынке и отзывов ведущих исполнителей страны. Стоимость подобного инструмента, по его словам, может превышать и миллион рублей, так что был достаточно демократичный по цене вариант, соответствующий заявленным требованиям.

Согласно описанию на сайте госзакупок, желаемый инструмент должен содержать не менее 92 кнопок для правой руки и 120 для левой. На его корпусе должен быть цветной жидкокристаллический дисплей диагональю 2,4 дюйма и возможность переключения на оркестровые, органные и ударные звуки.

По словам чиновника, наличие в школе цифрового баяна позволит детям лучше изучить возможности профессиональных музыкальных инструментов и повысить мастерство исполнения.