В NASA рассказали, как выбирают астронавтов

В космическом агентстве считают, что в экипаж надо брать тех, кто может быть одновременно и толковым лидером, и хорошим исполнителем.

Астронавт должен уметь работать в команде, чётко следовать указаниям и самостоятельно руководить процессами, заявили агентству РИА "Новости" в американском Космическом центре имени Джонсона.

Он добавил, что хороший астронавт — это ко всему прочему человек, с которым приятно общаться.

— Хорошие члены команды — люди, с которыми вы не будете против остаться в замкнутом помещении на месяцы, а то и больше, — сказала представитель центра Брэнди Дин.

Отметим, что сейчас в НАСА проходят подготовку 11 будущих астронавтов, их выбрали из 18 тысяч человек — именно столько было подано заявок в 2017 году, — и это рекорд в истории космического агентства.