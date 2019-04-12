Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

Близкий к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человек, которого власти Эквадора заподозрили во вмешательстве во внутренние дела государства, был задержан при попытке сбежать в Японию, заявила в эфире радиостанции Sonorama глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

— Очень близкий к организации человек живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию, — пояснила Паула Ромо.

По данным ведомства, ключевой член WikiLeaks и близкий к Ассанжу человек не единожды путешествовал с экс-главой эквадорского МИД Рикардо Патиньо в Испанию, Колумбию и Венесуэлу. Также, по словам главы министерства, есть сведения о проживающих в Эквадоре двух хакерах из РФ, которые также могли быть связаны с Ассанжем и против которых будет выдвинуто обвинение.

Напомним, Эквадор решил отказать Джулиану Ассанжу в предоставлении дипубежища. Полиция Лондона сообщила, что Ассанж был арестован.