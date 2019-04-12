Российские дипломаты посетили отбывающего 27-летний срок в США Селезнёва

Российская делегация посетила приговорённого в США к 27 годам лишения свободы Романа Селезнёва, который по-прежнему содержится в неоправданно жёстких условиях. Об этом сообщается на официальной странице Посольства РФ в США в "Фейсбуке".

— К нашему соотечественнику, приговорённому к 27 годам лишения свободы, по-прежнему применяются неоправданно жёсткие режимные ограничения. Имеющиеся у него серьёзные проблемы со здоровьем при этом игнорируются, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что дипломаты продолжат добиваться от американской стороны более гуманного обращения с россиянином и смягчения условий его содержания.

Ранее Лайф рассказывал, что осуждённому в США за кибермошенничество Селезнёву отказали в апелляции.

Напомним, в 2014 году Роман Селезнёв был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и депортирован в Штаты. Его обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, за что он был приговорён к 27 годам тюремного заключения. Позже его приговорили к ещё 14 годам по новым обвинениям.