Первый польский космонавт о российских самолётах: Гениальные машины

Мирослав Гермашевский летал и на F-16, и на F-18, но МиГам, по его мнению, равных нет.

Российские самолёты — лучшие в мире, заявил первый и пока единственный польский лётчик-космонавт Мирослав Гермашевский. В разные годы он летал в том числе на МиГ-15, МиГ-21, МиГ-29, F-16, F-18.

— Российские самолёты не имеют равных в мире, если речь идёт об авионике, аэродинамике, — сказал космонавт РИА "Новости".

При этом он отметил, что новейшая российская авиационная техника — выше всяких похвал.

— Су-34 или ожидаемый МиГ-41 — это гениальные машины. Они выполняют не только военные, но и цирковые фигуры, — рассказал Гермашевский.

Однако его любимым самолётом остаётся МиГ-15 — первый освоенный им реактивный борт. Космонавт ценит его за умеренное количество дополнительного оборудования, а главное — "он делал всё, что лётчик хотел".