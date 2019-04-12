СМИ: Сбербанк не намерен покупать ретейлер "О'кей" в собственных интересах

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что банк проводит переговоры касательно соответствующей сделки.

Сбербанк не намерен покупать ретейлер "О'кей" в собственных интересах (то есть оставаться его конечным собственником). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского банка.

— Сбербанк не планирует приобретать ретейлер "О'кей" в собственных интересах, — сказали агентству в пресс-службе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Сбербанк проводит переговоры о покупке ретейлера "О'Кей". Как заявил один из источников агентства, близкий к топ-менеджменту Сбербанка, финансовая организация не собирается оставаться конечным собственником, рассчитывая впоследствии перепродать данный актив третьей стороне.