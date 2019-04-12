Пригожин посоветовал Волочковой "не открывать рот" после слов о нищих россиянах

Продюсер напомнил балерине, что лучше помолчать, когда "не разбираешься ни в экономике, ни в политике".

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал экс-балерине Анастасии Волочковой после её слов о нищих россиянах не комментировать темы, в которых она не разбирается, и держать рот закрытым. Об этом сообщает ФАН.

— Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят. И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот, — сказал Пригожин.

Он также добавил, что в других странах, в той же Европе, также живёт множество людей, которые оказались за чертой бедности. И проблема, которую "пыталась поднять" Волочкова, является не только государственной, но и общечеловеческой.

Ранее Лайф рассказывал, что Анастасия Волочкова во время интервью на радиостанции заявила, что россияне сами виноваты в своей нищете, и все недовольные этим должны покинуть страну. По мнению Соседова, она сделала это из-за своей наивности. Позже балерина извинилась за свои слова.