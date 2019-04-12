В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
— Президент Трамп подтвердил, что у него очень хорошие отношения с председателем КНДР Ким Чен Ыном, и отметил, что дверь для диалога с ним остаётся открытой, — сообщили в пресс-службе Белого дома.
Отмечается, что Трамп и Мун обсудили общие цели по ядерному разоружению Северной Кореи.
Как ранее писал Лайф, американский лидер и глава КНДР встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.
Позже стало известно, что Трамп предложил Ким Чен Ыну передать северокорейское ядерное оружие Соединённым Штатам. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, именно поэтому у руководителя КНДР было такое "опрокинутое" лицо.
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