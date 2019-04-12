В Москве появятся классы по киберспорту

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В Москве появятся классы по киберспорту

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Фото: © Pixabay

Это будет полноценное образование с основной программой, которая пройдёт государственную аккредитацию.

В Москве будут открыты классы по киберспорту для учащихся десятых-одиннадцатых классов. Об этом сообщила агентству "Москва" директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.

Это полноценное образование с основной программой, которая пройдёт госаккредитацию, — сказала она.

Киберклассы откроются в 2019/20 учебном году, они будут рассчитаны на 120 человек. Отбор пройдёт на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут в приоритете. Преподавать там будут тренеры, занимающиеся подготовкой киберспортсменов.

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