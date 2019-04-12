СКР проверит больницу в Бурятии, где умер запертый в подсобке пациент

Следственный комитет займётся проверкой обстоятельств гибели 40-летнего мужчины в подсобке Баргузинской центральной районной больницы. Об этом говорится на сайте ведомства.
— Предварительно установлено, что пациент был госпитализирован с диагнозом "пневмония средней тяжести". Спустя сутки без должного и достаточного обследования мужчина был переведён из терапевтического отделения в палату для временного помещения больных в возбуждённом состоянии и с психическими отклонениями, где затем и был обнаружен без признаков жизни медперсоналом и родственниками, — поясняется в сообщении.
В рамках проверки изымаются документы, опрашиваются свидетели, досматривается место происшествия. Для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское расследование.
Напомним, о гибели мужчины в бурятской больнице сообщили СМИ. Родственники умершего рассказали, что замок на двери пришлось срезать болгаркой, потому что ключ не могли найти.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени