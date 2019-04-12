Тимона и Пумбу из нового "Короля Льва" окрестили "гиперреалистичными монстрами"

Создатели новой версии "Короля Льва" оказались под шквалом критики после публикации трейлера. В соцсетях суриката Тимона, бородавочника Пумбу и других героев назвали "гиперреалистичными" и "уродливыми".
Симба, Тимон и Пумба выглядят так, как будто вынуждены работать на двух работах за минимальную плату до конца своей жизни
@AnimeSpamBot
Пумба выглядит страшнее Шрама
@MrBamason
Они не могли сделать Пумбу чуть более милым?
@vvolfdagger
Некоторые даже признались, что на премьеру, которой до сих пор с нетерпением ждали, теперь идти не хотят.
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