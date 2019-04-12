Кабмин утвердил порядок постановки на учёт тюнингованных автомобилей

Раньше порядок выдачи документов на модифицированные авто отсутствовал, что делало процесс по-особенному сложным в каждом регионе.

Постановка на учёт автомобилей, в конструкцию которых были внесены изменения, обещает стать более понятной и прозрачной для россиян уже в ближайшее время. Соответствующий документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте Кабмина.

— До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утверждён не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Подписанным постановлением такой порядок утверждён, — говорится в пояснительной записке.

Нововведение определяет не только перечень документов, которые автовладелец должен предоставить в ГИБДД, а также те изменения, после которых авто признаётся единичным транспортным средством (переделанным серийным или самособранным).

Отныне, перед тем как установить новое оборудование, владельцу следует сперва обратиться в лабораторию, чтобы получить заключение о возможности установки желаемого оборудования. Каждое подобное заключение будет вноситься в реестр Минэкономразвития, который, как ожидается, будет создан к 1 января 2020-го.

После этого автовладелец со всеми документами обращается в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять авто на этом этапе не требуется, а отказать инспекторы смогут только на основании соответствующего перечня, который будет единым по всей стране. Он также приведён в документе.

Пройдя эти этапы и получив разрешение, уже можно будет обращаться непосредственно к исполнителю работ по установке оборудования. Когда автомобиль будет готов, его надо отправить в лабораторию для проведения испытаний и получения соответствующего протокола, который также будет вноситься в базу Минэкономразвития.