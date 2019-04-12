СК проверяет инцидент с "разваливающимся" самолётом в Комсомольске-на-Амуре

Посадка воздушного судна благополучно состоялась в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ запустили проверку по факту ЧП, произошедшего ранее в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

— По данным следствия, 10 апреля в аэропорту Хурба города Комсомольска-на-Амуре на ВПП найдены куски резины, предположительно воздушного судна Ил-18, следующего по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Анадырь. Согласно предварительной версии, воздушное судно проводило испытательный полёт, совмещённый с перевозкой служебного груза, — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка самолёта благополучно состоялась в аэропорту назначения, никто не пострадал.

По результатам проверки следствие вынесет процессуальное решение.

О том, что на взлётно-посадочной полосе в Хурбе были обнаружены фрагменты резины, стало известно ранее из местных СМИ.