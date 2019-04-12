Раненого дальневосточного леопарда из Приморья переводят в открытый вольер

По словам зоологов, после второй операции зверь идёт на поправку и нуждается в большем пространстве.

Тяжелораненый дальневосточный леопард, находящийся в реабилитационном центре в Приморском крае, вышел из критического состояния и скоро будет переведён в открытый вольер. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

— Состояние изъятого из дикой природы дальневосточного леопарда улучшилось и больше не оценивается как критическое. Новый осмотр хищника показал, что его раны хорошо заживают и он готов переехать из карантинного блока в открытый вольер центра реабилитации, где редкий зверь сможет самостоятельно охотиться, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что за прошедшие дни затянулись раны на лапах зверя, начала появляться новая шерсть, а атрофированные мышцы возвращаются к нормальному состоянию, из-за чего и возникает необходимость в более просторном жилище: хищнику нужно движение. Также "котик" прибавил и в весе: +6 килограммов.

Единственной проблемой для переселения стал поиск подходящего вольера. В парке как раз пустует один, но в нём раньше жил амурский тигр — более ловкий леопард может попросту убежать из него. Поэтому специалистам предстоит установить на ограждение дополнительные металлические пластины, чтобы сделать забор повыше, после чего и состоится переезд.

Ранее Лайф рассказывал, что на юге Приморского края был найден раненый дальневосточный леопард в тяжёлом состоянии. На его теле было обнаружено множество колотых ран, на задней левой лапе был перелом. По версии зоологов, это произошло после схватки с другим пятнистым.