Глава Disney покинет компанию в 2021 году

Роберт Айгер дважды продлевал контракт со студией: сначала в 2018 году, потом вплоть до 2021 года.

Глава Walt Disney Company Роберт Айгер заявил, что уйдёт в отставку в 2021 году, информирует CNBC.

— Я полагаю, что срок моего контракта истечёт в конце 2021 года... И я хотел сказать, что в этот раз всё серьёзно, но я говорил так и раньше. Я являюсь руководителем с октября 2005 года... и в 2021 году наступит время, когда я наконец покину пост, — цитирует телеканал Айгера.

Сообщается, что Айгер два раза продлевал контракт с компанией: сначала в 2018 году, потом до 2021 года.

По словам Айгера, он уже рассказал в компании о своём решении, и сейчас там обсуждают, кто может стать возможным преемником, чтобы переход был плавным.

The Walt Disney Company была основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями, в настоящее время является одной из крупнейших студий Голливуда. Владеет рядом тематических парков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира расположена в Бербанке, Калифорния.