Умер лидер панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Усов

Лидер российской панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Белокуров, также известный как Борис Усов, умер. Об этом заявил в своём фейсбуке журналист Максим Семеляк.
Обстоятельства и причина смерти не раскрываются.
Коллектив "Соломенные еноты" существовал с 1992 по 2007 год. В его состав входили также в разное время Арина Строганова, Юлия Теуникова, Александр Репьев и Борян Покидько. В дискографии коллектива более 20 альбомов, в том числе квартирников и концертных записей.
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