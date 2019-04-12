Умер лидер панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Усов

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Умер лидер панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Усов

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Лидер российской панк-рок-группы "Соломенные еноты" Борис Белокуров, также известный как Борис Усов, умер. Об этом заявил в своём фейсбуке журналист Максим Семеляк.

Обстоятельства и причина смерти не раскрываются.

Коллектив "Соломенные еноты" существовал с 1992 по 2007 год. В его состав входили также в разное время Арина Строганова, Юлия Теуникова, Александр Репьев и Борян Покидько. В дискографии коллектива более 20 альбомов, в том числе квартирников и концертных записей.

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