СМИ: США не способны защищать свои интересы в Арктике

К северу от Полярного круга у американских военных нет ни одной крупной базы, ни самолётов, ни крупных кораблей, которые могут действовать при таких низких температурах.

Американское аналитическое издание The National Interest сообщило о том, что Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих мировых держав, но США совершенно не готовы защищать там свои интересы.

Как отмечает издание, к северу от Полярного круга у американских военных нет ни одной крупной базы, ни самолётов, ни крупных кораблей, которые могут действовать при таких низких температурах. У ВМС США есть только один тяжёлый ледокол, которому 42 года, и он не в самом лучшем состоянии, а этот факт упорно Вашингтоном игнорируется.

При всём этом, по информации журнала, Россия уже активно готовится защищать свои интересы в арктическом регионе. У российских вооружённых сил появились новейшие подлодки, самолёты и танки, приспособленные к экстремальным условиям. Также у России есть мощный ледокольный флот из 40 ледоколов, причём в скором времени планируется создание военных кораблей ледового класса, которые смогут нести крылатые ракеты.

National Interest подчёркивает, что всё это способствует укреплению позиций РФ в Арктике, а также даёт возможность оказывать помощь зарождающейся коммерческой деятельности в регионе и отстаивать исключительную экономическую зону России, в то время как Штаты только тратят время, не осознавая важности этих богатых разнообразными ресурсами территорий.

Напомним, в среду, 10 апреля, президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ по теме Арктики.