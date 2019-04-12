Четыре человека погибли в результате внезапного ливня в Китае

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Четыре человека погибли в результате внезапного ливня в Китае

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Фото: © cctv.com

Из-за сильных осадков резко вырос уровень воды и смыло людей, проводивших работы в русле реки в районах Лоху и Футянь.

По крайней мере четыре человека погибли и ещё семь числятся пропавшими без вести в результате внезапного ливня, который обрушился на город Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая. Об этом сообщает CCTV.

По информации журналистов, из-за сильных осадков резко вырос уровень воды и смыло несколько человек, проводивших работы в русле реки в районах Лоху и Футянь.

В настоящий момент подтверждена гибель четырёх рабочих, ещё семь числятся пропавшими без вести, спасательная операция продолжается.

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