Четыре человека погибли в результате внезапного ливня в Китае

Из-за сильных осадков резко вырос уровень воды и смыло людей, проводивших работы в русле реки в районах Лоху и Футянь.

По крайней мере четыре человека погибли и ещё семь числятся пропавшими без вести в результате внезапного ливня, который обрушился на город Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая. Об этом сообщает CCTV.

По информации журналистов, из-за сильных осадков резко вырос уровень воды и смыло несколько человек, проводивших работы в русле реки в районах Лоху и Футянь.

В настоящий момент подтверждена гибель четырёх рабочих, ещё семь числятся пропавшими без вести, спасательная операция продолжается.