Далай-лама выписан из больницы Нью-Дели

Духовный лидер тибетских буддистов далай-лама XIV был выписан из больницы Нью-дели, куда он был доставлен из-за обострившейся лёгочной инфекции. Об этом сообщает AFP.

— Он покинул больницу в 08:00 (05:00 мск). Сейчас он чувствует себя очень хорошо, — приводит агентство слова его представителя.

Он также добавил, что в настоящий момент далай-лама уже вернулся к своим привычным делам и находится на пути в город Дармсала — где он живёт в изгнании с 1959 года.

Ранее Лайф рассказывал, что 83-летний далай-лама был госпитализирован в больницу Нью-Дели. Позже СМИ удалось узнать о его состоянии.