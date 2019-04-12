Лидер оппозиции Великобритании выступил против экстрадиции Ассанжа в США

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Лидер оппозиции Великобритании выступил против экстрадиции Ассанжа в США

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Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин. Фото: ©РИА Новости/Алекс Макнотон

Лидер оппозиции в Великобритании, глава Лейбористской партии Джереми Корбин высказался в своём твиттере против экстрадиции в Соединённые Штаты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Британское правительство должно противостоять экстрадиции Ассанжа в США за обнародование доказательств чудовищных преступлений в Ираке и Афганистане, — отметил Корбин.

Напомним, Эквадор решил отказать Джулиану Ассанжу в предоставлении дипубежища. Он был арестован. Кроме того, в Эквадоре задержали его близкого соратника при попытке улететь в Японию.

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