Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за свои поступки

После публикации на WikiLeaks переписки членов Демократической партии популярность Хиллари начала падать — и она проиграла на выборах Дональду Трампу.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что арестованный основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж должен ответить за свои поступки перед американским правосудием. Об этом сообщает Associated Press.

— Он должен ответить за то, что сделал, по крайней мере за то, в чём его обвиняют. <...> Я действительно считаю слегка ироничным, что он является единственным иностранцем, которого нынешняя администрация будет рада видеть в Соединённых Штатах, — сказала она.

Примечательно, что именно Клинтон сильнее всех и пострадала от действий Ассанжа в 2016 году, когда на портале WikiLeaks была опубликована внутренняя переписка Национального комитета Демократической партии США.

Ранее Лайф рассказывал, что основатель портала WikiLeaks, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании, где он находился в политическом убежище с 2012 года.

Позже полиция Эквадора задержала также близкого соратника Ассанжа.