СМИ: В Сеть попал чёрный список клиентов российских банков

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СМИ: В Сеть попал чёрный список клиентов российских банков

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Фото: © Shutterstock

Хакеры выложили фамилии, имена, отчества, даты рождения, серии и номера паспортов, а также ИНН.

Хакеры выложили базу данных клиентов российских банков из чёрного списка ЦБ РФ. Как сообщает "Коммерсант", она появилась на специализированных форумах.

По данным газеты, речь идёт о данных примерно 120 тысяч человек. Этим клиентам было отказано российскими банками в связи с законом о противодействии отмыванию доходов.

В основном в базе данных — физлица и предприниматели, но есть и юрлица. Как уточняют СМИ, хакеры выложили фамилии, имена, отчества, даты рождения, серии и номера паспортов, а также ИНН.

По предварительным данным, данные клиентов относятся к периоду с 26 июня по 6 декабря 2017 года.

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