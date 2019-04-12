Синоптики рассказали, какая погода ждёт москвичей сегодня

Сегодня в Москве будет облачно, местами дождь. При этом в Подмосковье ожидают ливни, возможно с мокрым снегом. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
— Столичный регион постепенно накроет атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием с юга более плотной многослойной облачности, постепенно переходящей в дождевое состояние, — поясняют метеорологи.
Температура воздуха в Москве составит максимум +8 градусов, а в области +9°. Ветер ожидается до девяти метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно составит 752 мм рт. ст.
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