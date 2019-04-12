СМИ назвали личность задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа

По данным Daily Express, его зовут Ола Бини, он был разработчиком ПО для WikiLeaks.

Задержанным в Эквадоре, которого также называют соратником Джулиана Ассанжа, оказался разработчик программного обеспечения для WikiLeaks. Как уточняет британская газета Daily Express, мужчину зовут Ола Бини и родом он из Швеции.

По данным СМИ, задержанный не говорит на испанском языке, который является официальным в Эквадоре.

Ранее сообщалось, что соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого власти Эквадора заподозрили во вмешательстве во внутренние дела государства, был задержан при попытке сбежать в Японию. Сам журналист был накануне арестован британской полицией. Его задержали в Посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался с 2012 года.