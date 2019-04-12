На Балканах впервые нашли наскальные рисунки времён палеолита

Археологи выяснили, что приблизительный возраст рисунков может колебаться от 17 до 34 тысяч лет.

Древнейшие образцы наскальной живописи, написанные как минимум 17 тысяч лет назад, были обнаружены археологами в Ромуальдовой пещере в Хорватии, говорится в статье журнала Antiquity.

Несколько лет назад во время посещения пещеры директор археологического музея Истрии заметил на земле в пещере следы красного пигмента, после чего все стены были тщательно проверены на предмет наличия каких-нибудь следов живописи, и они были найдены.

Исследователям удалось идентифицировать сразу несколько фигуративных картин, среди которых было изображение бизона, козерога и двух возможных антропоморфных фигур.

Кроме того, в земле под этими картинами были обнаружены артефакты эпохи палеолита: кремниевый инструмент, охровый карандаш и фрагменты древесного угля.

Любопытно, что, согласно радиоуглеродному датированию, возраст изображений колеблется в пределах 17–17,5 тысячи лет, однако если судить по стилю написания и найденным следам присутствия людей, то они могут быть написаны и 31–34 тысячи лет назад.

Отмечается, что противоречие в датах может быть объяснено загрязнением образцов, что привело к ошибочным результатам датирования, или же рисунки попросту были написаны в ранее неизвестном стиле, характерном для эпиграветтской культуры (примерно 10–19 тысяч лет назад).