ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Аспект"

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного банка "Аспект". Кредитная организация не может осуществлять банковские операции начиная с 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Поясняется, что "Аспект" нарушал нормативные акты ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Кроме того, сотрудники кредитной организации предоставляли неполную и некорректную информацию относительно операций, "подлежащих обязательному контролю". В банке также проводили сомнительные операции с валютой и т.д.

Пока в "Аспекте" назначена временная администрация.

Стоит отметить, что московская финансовая организация занимала 343-е место в банковской системе страны.