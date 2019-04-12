Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В социальной сети Facebook опубликовали видео, на котором два кандидата в президенты Украины — Пётр Порошенко и Владимир Зеленский — устроили перепалку в эфире программы "Право на власть". Их разборки были по телефону.

Всё началось с того, что Порошенко пригласил шоумена на дебаты в телестудию, хотя уже официально заявлено, что они пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский", о чём Зеленский ещё раз напомнил своему сопернику по выборам. Кроме того, шоумен отметил, что сейчас находится в Париже, где у него запланирована встреча с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В ответ Порошенко заявил, что готов провести дебаты в это воскресенье, после чего соперники начали спорить и перебивать друг друга.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.