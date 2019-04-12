В Благовещенске стая собак набросилась на ребёнка, он в реанимации

В Благовещенске стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Его с многочисленными рваными ранами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Амурской области. При этом в региональном Минздраве отмечают, что ребёнок сейчас в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое.

В соцсетях меж тем сообщили подробности ЧП. Собак удалось спугнуть проезжавшему мимо мужчине. Именно он увидел, как животные напали на ребёнка, и бросился мальчику на помощь. Инцидент произошёл в районе хлопкопрядильной фабрики.

Делом уже занимаются сотрудники региональной прокуратуры и МВД.