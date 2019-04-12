Пассажирский поезд протаранил микроавтобус в Таиланде, есть погибшие

Пассажирский поезд и микроавтобус столкнулись на железнодорожном переезде в провинции Лопбури в Таиланде. По данным газеты Bangkok Post, жертвами ЧП стали шесть человек, ещё девять получили различные травмы.

По неизвестной причине микроавтобус выехал на пути, хотя уже был опущен шлагбаум из-за приближавшегося поезда. Машинист попытался затормозить, увидев транспорт на ж/д переезде, но не успел из-за большой скорости. В итоге от удара микроавтобус отбросило в сторону.

Жертвами стали шесть человек, все они были в микроавтобусе. Среди погибших — один ребёнок.

По данным СМИ, в транспорте были местные жители, туристов среди них нет.