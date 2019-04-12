Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде

Основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил Басманный суд Москвы отпустить его под подписку о невыезде. Сейчас инвестор находится под домашним арестом.

— Я готов исполнять все условия домашнего ареста, но даже подписка о невыезде сможет удовлетворить задачи следствия, — заявил Калви.

Меж тем адвокаты предложили отпустить инвестора под залог в размере пяти миллионов рублей.

Накануне Басманный суд перевёл Калви под домашний арест, где ему оставалось находиться всего три дня. СК подал ходатайство с просьбой продлить инвестору срок нахождения под домашним арестом ещё на три месяца.

Напомним, инвестора и ещё пять человек обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.