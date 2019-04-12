Российский экипаж МКС поздравил землян с Днём космонавтики

Олег Кононенко и Алексей Овчинин с борта МКС поздравляют всех землян с Днём космонавтики 🚀👨🚀#ДеньКосмонавтики #Поехали #12апреля pic.twitter.com/B9CVnWhUmR— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 апреля 2019 г.
Российский экипаж МКС — Олег Кононенко и Алексей Овчинин — поздравили землян с Днём космонавтики. Их обращение опубликовано на странице "Роскосмоса" в "Твиттере".
— Сегодня исполняется ровно 58 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" впервые доставила Юрия Алексеевича Гагарина на орбиту Земли, открыв нам космические горизонты. Этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми, — заявил Кононенко.
Он отметил, что научно-технический задел советских специалистов дал мощный импульс для развития мировой космонавтики.
В свою очередь Овчинин добавил, что перед россиянами стоит ответственная задача сделать мощный рывок вперёд, который даст лучшие позиции в технологиях и науке и поможет укрепить репутацию передовой космической державы.
Праздник отмечается в честь знаменитого полёта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года. Тогда в 9:07 утра по московскому времени с Байконура стартовал корабль "Восток-1". Первый человек в космосе провёл на орбите 108 минут.
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