Сторонники Порошенко выложили новый ролик с Зеленским. Теперь с белым порошком

Видеозапись сопровождается словами "с ним всё в порядке, потому что он под кайфом".

В соцсетях появилась новая видеозапись с кандидатом в президенты Украины комиком Владимиром Зеленским. Ролик опубликован пабликом "Бойкот Партии регионов" в "Фейсбуке".

На кадрах видно, как перед Зеленским, идущим по проезжей части, проезжает фура, затем сверху на него сыпется белый порошок, а в конце ролика появляется "белая дорожка". Видео сопровождается надписью "С ним всё в порядке, потому что он под кайфом".

Ранее в соцсетях появился похожий ролик с Зеленским. Однако на нём кандидата в президенты Украины сбивает грузовик. После публикации этой записи команда шоумена решила усилить его охрану. Оба видео были смонтированы на основе последнего рекламного ролика Зеленского.