Путин сегодня посетит НПО "Энергомаш" и пообщается с сотрудниками компании

Президент России Владимир Путин сегодня, в День космонавтики, посетит НПО "Энергомаш". Там лидер страны пообщается с сотрудниками компании и ознакомится с перспективными разработками предприятий.

Кроме того, сегодня лидер страны выступит на торжественном вечере "Первые в космосе", который пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.

Добавим, на НПО "Энергомаш" собирают двигатели РД-180, аналог которых так и не смогли создать в США. В День космонавтики также стоит упомянуть и о развитии ракетно-космической отрасли в нашей стране. Так, в этом году было проведено пять успешных запусков: три старта были проведены с Байконура, а два — с французского космодрома в Гвиане. Кроме того, в конце июня текущего года планируется запуск российской космической обсерватории "Спектр-РГ". Также российские специалисты ведут активную работу по созданию сверхтяжёлого носителя "Енисей".