Рэпер ST назвал причину распада "Ленинграда"

В конце марта Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур группы по девяти городам России в 2019 году станет последним.

Рэпер Александр Степанов, более известный как ST, рассказал, почему певец Сергей Шнуров решил распустить группу "Ленинград".

Гастролировавший ранее с "Ленинградом" ST заверил, что распад коллектива — не обман с целью привлечь внимание к туру. Он отметил, что сожалеет о финале группы, и добавил, что ему нравилось быть в туре со Шнуровым.

— Он устал, наверное, Сергей Владимирович. В любом случае, он же всё равно капитан этого корабля. И он посчитал, что сейчас нужно сделать так, — сказал ST в интервью Lenta.ru.

Напомним, Сергей Шнуров в конце марта сообщил, что стадионный тур, который его команда проведёт в девяти городах России в 2019 году, станет последним. Позже он рассказал, что планирует заняться живописью.